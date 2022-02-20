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Marmara ve Ege denizinde art arda depremler

Marmara ve Ege denizinde art arda depremler
Marmara ve Ege denizinde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Hidayet Türkyılmaz

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