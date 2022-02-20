Marmara ve Ege denizinde art arda depremler

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Hidayet Türkyılmaz