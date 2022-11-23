Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor: Balıkçılar 1 haftadır denize açılamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçen hafta yaptığı uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde oluşan lodos etkisini halen sürdürüyor. Yaklaşık 1 haftadır süren lodos sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamıyor. Uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

Lodos sebebiyle oluşan büyük dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, dalgalardan sıçrayan sularla sahil alanı yer yer suyla kaplandı.

Süleymanpaşa Su ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada lodosun dinmesini beklediklerini ifade etti.

Halil Dağ



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