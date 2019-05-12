Marmara'da suyun altında nefes kesen yarış

Marmara'nın serin sularında en büyük balığı yakalayabilmek için 5 saat suda kalan zıpkıncıların mücadelesi havadan drone ile de görüntülendi. Şampiyonaya Bursa takımları damga vururken sporcular 3 etap yapılacak turnuvalar sonrası Milli Takıma katılma şansı bulacaklar.

İlki Bodrum'da düzenlenen TSSF Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası'nın Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ayağı olan 2'incisi Bursa'da düzenlendi. Mudanya ilçesine bağlı Trilye mahallesinde sabah erken saatlerde bir araya gelen zıpkıncılar hazırlıklarını tamamladıktan sonda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı TCSG 25 botu önderliğinde denize açıldılar. Sahil Güvenlik botu ve dalgıçları taşıyan teknelerin oluşturduğu görsel güzellikte İHA tarafından havadan görüntülendi. TSSF tarafından görevlendirilen hakemlerde sporcuların bulunduğu teknelerde yer aldı. Sabah saat 08:30'da TCSG 25 botundan atılan fişeğin ardından yarışma başladı. Teknelerle birlikte Trilye ve Kapanca arasındaki 4.5 millik alana açılan sporcular zıpkınlarıyla birlikte denize daldı. Balıkadamların nefes kesen mücadelesi havadan da görüntülendi. Öğle saat 13:30'da yarışma tamamlandı. 5 saat suda kaldıktan sonra yakaladıkları balıklarla birlikte hakemlerin bulunduğu komodor teknesine yanaşan sporcular avladıkları balıkları havaya kaldırıp gösterdikten sonra yeniden Trilye limanına doğru yol aldı.

Şampiyona ilgili konuşan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Bu yarışlar Türkiye Şampiyonası katılacak kulüpler ve sporcuların belirlendiği bir eleme şampiyonası. Buradan kulüpler ve takımlar Türkiye Şampiyonasına puanlar taşıyorlar. Milli Takım seçmelerinin ön niteliğinde bundan sonra final şampiyonası ve bireysel olarak olarak ilk 16'ya kalacak olan sporculardan Milli Takım aday kadrosunu belirleyeceğiz ve yine onlarla yaptığımız kamplar ve seçmelerle Milli Takım kadromuzu belirleyeceğiz. Nihai amaç Eylül ayında Kopenhag'ta yapılacak Dünya şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirlenmesi" dedi. Şampiyonanın nefes gücüyle yapılan zorlu bir şampiyona olduğunu sözlerine ekleyen Özen, "Sporcularımızda tüp yada nefes alma aparatı yok suyun altında 5 saat kadar belirli bir alanı tarayıp avlanıyorlar. O gün av şansları da varsa iyi sonuçla sudan çıkıyorlar. Tartıya taşıyabildikleri balıklardan puan alıyorlar ve bunun sonucunda bireysel ve kulüp olarak bir sıralama belirleniyor. Burada 17 takım var yüksek bir katılım var bizim için 4 sporcuyla yarışıyor her takım. Hakemler ve antrenörlerle birlikte 130'un üzerinde bir sualtı topluluğu üyesi burada bulunuyor. Tarım bakanlığı tarafından avlanması yasak olan türlerin dışında avlanan balıklarda da bizim de istediğimiz kıstaslar bulunuyor. Tarım bakanlığı izin verse bile polülasyonu azalmakta olan türlerin bizim yarışmalarımızda avlanmasına izin yok. Bu sebeple biz aslında bilinçli avcılığı yaygınlaştırmaya çalışan bir federasyonuz. Avlanan balıkların hepsini o bölgedeki çocuk esirgeme yada yaşlılarla ilgili kurumlara hibe ediyoruz. Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonasında en büyük balığı vuran bir Türk yarışmacıydı. Her zaman ilk 5'e girdiğimiz şampiyonalarda var. Biz artık tüm yarışmalarda ilk 3'e girebilecek bir ülke olmak istiyoruz. Bu amaçla da daha çok kamp ve daha çok yarışma, daha çok oyuncu profilinden milli takıma aday belirlemek istiyoruz. Geçen yol yabancı bir antrenörle çalıştık bu yıl yerli antrenörlerimiz ve danışmanlarımız olacak. Sporcularımızın eğitimi ve gelişimi için çalışacaklar" diye konuştu.

Yarışma Bursa takımları damga vurdu

7 ilden 17 takım 68 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalara Bursa takımları damga vurdu. Mudanya Kapanca, Ayini ve Ketendere sahil bandında gerçekleşen müsabakalar sonunda Bursa Çalıkuşu Spor Kulübünden Ferit Çalıkuşu 12 Kilo 60 gram balıkla birinci olurken, Bursa Sualtı Sporları Kulübünden Berkant Mutlu 10 Kilo 500 gramla ikinci. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Ozan Önen 8 Kilo 200 gram balıkla üçüncü oldu.

Takım sıralamasında 1. Çalıkuşu Spor kulübü, 2. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 3. Bursa Su altı Spor Kulübü oldu. 27 hakemin gözetiminde yapılan zıpkın avında toplam 250 Kilo balık yakalandı. Kupa töreninde Federsayon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim etti.

Hakan Gönül - Hakkı Ovatman

