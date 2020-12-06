Marmara'da yunusların şovu

Marmara denizinde kışlayan deniz kuşları için her yıl balıkçılarla birlikte kış aylarında denize açıldığını belirten Tüydeş, “Kışın heyecanla beklediğim dönemler bu dönemler oluyor. Sabah erkenden balıkçılarla denize açılıp gece hava kararınca karaya ayak basıyoruz. Tüm gün deniz üstünde farklı türlerin peşinde arayış halinde geçiyor” dedi.

Tüydeş, bu gözlemlerde sıklıkla ‘Gümüş martı, Akdeniz martısı, karabaş martı, hazar martısı, büyük karabaş martı, tepeli karabatak, karabatak ve yelkovan kuşlarına rastladığını belirterek “Hedefimde ülkemize daha nadir gelen martı ve dalgıç türleri vardı ancak bu yılda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu rastlantısal türleri görmeye engel maalesef. Çünkü sıcak geçen kış ayları nedeniyle beklediğimiz kuş türleri kuzeyden güneye daha geç iniyorlar hatta bazen inmiyorlar” diye konuştu.

Yunuslar balıkçılara şov yapıyor

Marmara denizinde sıkça görülen Afalina'lar tüm denizlerimizde görülen bir yunus türü. Diğer yunuslar gibi Afalinalar da oldukça zeki ve oyuncu yapıları ile özellikle balıkçıların neşe kaynağı oluyor. Suyun dışına vücutlarının tamamını çıkartarak zıplayarak taklalar atan Afalinalar eğlenceli anlara ve renkli görüntülere neden oluyor. Kıyıdan 4 mil açıkta çekilen ‘Afalina' cinsi yunus fotoğrafları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Balıkçıların da ilgi odağı

Öte yandan Karacabeyli tekne kaptanı Akın Dova da, “Yunuslar tüm gün bizimle gezerek ağlardan düşen balıkları yemek için etrafımızda dolaşıyorlar. Bizler de zaman zaman onların bu şovlarını izliyoruz. Bizim buralarda yunusları severler zarar vermezler” ifadelerini kullandı.

Alper Tüydeş