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Marmara'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Marmara'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Marmara'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Marmara’nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusunda 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli ve Bursa illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.  

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