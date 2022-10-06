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Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi

Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi
Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi

İstanbul’un en yoğun istasyonlarından Marmaray Sirkeci durağında, sokak sanatçısının çaldığı müzik eşliğinde uyuyan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş kedilerin müzisyenin yanında uyumasını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi - Tıkla İzle

Fotoğrafçı Onur Emirtekin Sirkeci Marmaray durağına geldiğinde sevimli bir görüntü ile karşılaştı. Marmaray duraklarında eski Türk filmlerinin müziklerini çalan sokak sanatçısının yanında 2 kedinin uyuduğunu gördü ve bu anları cep telefonu ile kaydetti. 2 sevimli kedinin müzisyenin çaldığı şarkılardan rahatsız olmayıp uyuması ise vatandaşların ilgisini çekti.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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