Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi

Fotoğrafçı Onur Emirtekin Sirkeci Marmaray durağına geldiğinde sevimli bir görüntü ile karşılaştı. Marmaray duraklarında eski Türk filmlerinin müziklerini çalan sokak sanatçısının yanında 2 kedinin uyuduğunu gördü ve bu anları cep telefonu ile kaydetti. 2 sevimli kedinin müzisyenin çaldığı şarkılardan rahatsız olmayıp uyuması ise vatandaşların ilgisini çekti.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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