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Marmara'ya fırtına uyarısı

Marmara'ya fırtına uyarısı
Marmara'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara’nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak, “Güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Halil Dağ
 

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