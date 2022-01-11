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Marmaray'da maske takmayan yolcularla güvenliğin tartışması kamerada

Marmaray'da maske takmayan yolcularla güvenliğin tartışması kamerada
Marmaray'da maske takmayan yolcularla güvenliğin tartışması kamerada

Marmaray'da yolculuk yapan 2 kadın, maske takmak istemeyince güvenlik görevlileri tarafından Marmaray'dan indirildi. Maske takmayan yolcularla güvenliğin tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray'da maske takmayan yolcularla güvenliğin tartışması kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda meydana geldi. Diğer yolculardan gelen uyarılara aldırış etmeyen 2 kadın yolcu, maskelerini takmadan yolculuk yaptı. Bunun üzerine yolcular özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

Gelen güvenlik görevlileri 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları neticesinde tren Pendik istasyonunda durduruldu.

Güvenlik amiri, kadın yolcuların inmesini istedi, ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu sırada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla trenden indirildi. Ardından tren tekrar hareket etti.

Cem Güney Kılıç - Elyesa Karatepe
 

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