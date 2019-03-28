Marmaray'la deniz altından yüzeye ‘800 milyon TL'

Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor. İki yaka arasındaki yolculuk süresini dakikalara indiren hem zaman hem de maddi fayda sağlayan Marmaray, deyim yerindeyse para basıyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme durağından Kadıköy Ayrılık Çeşmesi durağına gidecek bir yolcu 2 lira 60 kuruş karşılığında dakikalar içerisinde yolculuğunu tamamlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarına göre açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten 2019 yılı Ocak ayına kadar yaklaşık 310 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray'ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar 800 milyon TL'yi aşıyor.

Asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray'da günlük ortalama 190 ile 210 bin civarında yolcu taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile bu rakamın 2 kat daha artacağı bekleniyor.

Banliyö hattı ile güzergah sayıları arttı

Kıtalararası yolculuğu dakikalara indirgeyen Marmaray, İstanbullunun da gözdesi. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde yaka değiştirmenin en hızlı yolu olan Marmaray, Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla yeni bir kimlik daha kazandı. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçiyor.

Ali Canberk Özbuğutu