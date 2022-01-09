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Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu nedeniyle ilçe genelinde ilginç görüntüler oluştu.

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu - Tıkla İzle

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı 00:00'a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.

Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği Marmaris'te gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü.

Birçok kişi kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan dolu ile kar niyetine oynadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı aralıksız olarak yarım saat sürdü. Saat 23:30'da başlayıp 24:00'e kadar devam eden dolu yağışı sonrası cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü.

Kara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynarken, bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.

İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti. İlçede dolu sonrası oluşan manzara objektiflere bu şekilde yansıdı.


 

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