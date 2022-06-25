Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

Marmaris, Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran saat 20.00 sularında çıkan orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınarak yoğun bir hava müdahalesi ile soğutma çalışmaları başlamıştı. Çevre illerden gelen arazözler ve iş makinaları ile birlikte Muğla Orman ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler hummalı çalışmalara devam ediyor.

Helikopter ve uçaklar havadan gördükleri ufacık bir dumana dahi su atarak bölgeyi soğuturken kara ekipleri de bölgeyi didik didik yaparak ağaç gövde ve köklerine su sıkıyor. Ekipler, "yangın tamamen kontrol altına alındı bölge güvenli" talimatı alana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirttiler.

Uğur Eser - Güldemet Kızıl