Marmaris, Londra sokaklarında tanıtıldı

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, salgın sonrası turizme ve Marmaris'e katkı sağlamak için İngiltere'nin en önemli üç şehrinde tanıtım çalışmalarına başladı. İngiltere'nin başkenti Londra İngiltere'nin simgesi olan siyah taksi ve kırmızı otobüslere “Hadi Marmaris'e gidelim (Let's go to Marmaris)” sloganıyla tanıtım gerçekleştiren Başkan Ayyıldız, 2023'te hedeflerinin 5 milyon turist olduğunu vurgularken, “ Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak Türkiye turizmine, güzel Marmaris'imizin turizmine ve esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu misyonu gerçekleştirebilmek adına özellikle 2023 yılında Türkiye'ye ve güzel Marmaris'imize daha fazla İngiliz turist misafirlerin gelebilmesi adına bir takım tanıtım ve reklam çalışmalarına başladık. Sizlerin de bildiği gibi özellikle Covid dönemi ile birlikte esnaf ve sanatkarlarımız kısıtlamalarla beraber çok büyük sıkıntılar çekti. Üzerine bir de Ukrayna-Rusya Savaşıyla ekonomik anlamda da esnaf ve sanatkarlar çok zorlanınca böyle bir kampanyanın başlatılmasının Esnaf ve Sanatkarlar Odası çok büyük katkıda bulunacağını düşündük” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında Türkiye 3,5 milyon civarında turist geldi”

Bu misyon ile İngiltere'nin Londra, Manchester ve Liverpool şehirlerindeki İngiliz vatandaşların ve İngiliz turistlerin çok fazla ulaşımda kullandığı siyah taksilere “Hadi Marmaris'e gidelim (Let's go to Marmaris)” mottosuyla Türkiye ve Marmaris ile ilgili tanıtım görselleri giydirdiklerini kaydeden Başkan Ayyıldız, “2023 yılında Türkiye ve Marmaris'e daha fazla turistin gelebilmesi adına tanıtım çalışmaları, reklam çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Buradaki amacımız 2022 yılında Türkiye açısından İngiltere Turizm'in çok parlak ve çok güzel geçti. 2022 yılında toplamda Türkiye İngiltere'den 3,5 milyon civarında bir İngiliz turist geldi. Hedefimiz 2023 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelecek olan turist sayısının 5 milyona çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için de bizde Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak bu çorbada bir tuzumuz, bir karabiberimiz olsun düşüncesiyle İngiltere'nin bu çok önemli büyük şehirlerinde böyle bir kampanyaya başlamış bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.



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