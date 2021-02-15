Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan; ‘' Tedbirin sonunda umut var''

Yaklaşık bir yıldır devam eden korona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan işletmecilerin yeni normalleşmede ikinci döneme girmesine çok az kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonucu, virüs tedbirlerini elden bırakmayan ve vaka sayısını düşük tutan il ve ilçelerde bazı kısıtlamalar kalkacak veya gevşetilebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, yaklaşan 2021 turizm sezonu öncesi salgın tedbirlerine riayet edilmesinin önemini tekrar hatırlatırken, Marmaris'te virüse karşı gösterilen hassasiyet ve özen için yetkililere ve üye işletmecilerine teşekkür etti.

"Tünelin ucuna yaklaşıyoruz"

Uzun süredir tüm dünyanın boğuştuğu Kovid-19 virüsünün Marmaris'i de derinden etkilediğini söyleyen Başkan Ayhan üye işletmelerine şöyle seslendi: “Uzun zamandır bu virüsün ekonomik etkileri ile baş etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar aldığımız tedbirler neticesinde dünyanın incisi Marmaris'imizi nüfus ve gelen ziyaretçi sayısına oranla en düşük vaka görülen yerler arasında tutmayı başardık, muhtemelen salgınla mücadelede en başarılı ilçeyiz. Bunu korumaya devam etmek zorundayız.

Başta Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy ve Belediye Başkanımız Mehmet Oktay olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı minnettarız. Alınan tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayarak ilçemizi virüse karşı ayakta tutmak için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Üyelerimiz ekonomik bir darboğazdan geçmek zorunda kalsa da hep birlikte aydınlık ve sağlıklı günlere erişmemize az kaldığına inanıyorum.

Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaya göre, düşük vaka sayısına göre başlatılan puan sistemi ile birlikte tedbirler gevşetilebilecek. Bizler için umut verici olan bu sürecin devam etmesi ve 3 aydan uzun bir süredir faaliyeti kısıtlanan yeme-içme sektörü temsilcilerimizin yeniden açılış yapabilmeleri için alınan tedbirlere dikkat ve titizlikle riayet edilmesi büyük önem taşıyor.

Yüzlerce insanın istihdam edildiği bu sektörün bir an evvel normal şekline dönmesi yaklaşan turizm sezonu için de umut vadedecektir. Bu nedenle tüm üye işletmelerimizi ve Marmaris yaşayanlarını alınan tedbirlere aynı özenle uymaya, hatta daha dikkatli olmaya çağırıyorum. İnanıyorum ki, Marmaris tedbirlerin kaldırıldığı ilk bölgelerden biri olacaktır''

Özellikle restoran, lokanta, kafeterya gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için HES Kodu ile müşteri kabulü, yalnız açık alanda müşteri ağırlama, Güvenli Turizm Sertifikası olan işletmelerin açılması gibi formülleri üst makamlara daha önce ilettiklerini kaydeden S. Mutlu Ayhan Mart itibariyle bu çağrılarına olumlu cevap almayı umduklarını söyledi.

“Travel Turkey 2021 İzmir” fuarına katılacaklarını belirten Ayhan, “Oda olarak ilk kez dijital bir fuara katılarak destinasyon tanıtımı yapacağız, uluslararası fuarların bundan sonra sadece dijital ortamda düzenlenmesi ihtimaline karşı tecrübe edinmek istiyoruz. Belediyemizle birlikte Nisan ayında İngiltere'de dijital mecrada önemli bir destinasyon tanıtımı yapacağız. Her iki tanıtımda da vaka sayılarımız en büyük kozumuz olacak” dedi.

Güldemet Kızıl

