Marmaris ve Datça'da 125 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı. Yelkenli tekne içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şahıs yakalandı.

Datça açıklarında bir başka düzensiz göçmen olayında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında da iki ayrı düzensiz göçmen olayında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçelerinde dört ayrı düzensiz göçmen kurtarma olayında toplam 125 göçmen kurtarılırken, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - Mehmet Ölmez



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