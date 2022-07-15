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Marmaris ve Datça'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris ve Datça'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen ile 2 Türk vatandaşı kurtarıldı.

Datça Mersincik Burnu açıklarında yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Mersincik Burnu açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde 2 Filistin uyruklu erkek düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Marmaris Kızılada açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi sonrası Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen ve 2 Türk vatandaşı toplam 18 kişi bot üzerine alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

Güldemet Kızıl
 

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