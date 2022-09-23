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Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş

Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş
Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü.

Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş - Tıkla İzle

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36'da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan ve karadan müdahele edilmişti. 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Güldemet Kızıl
 

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