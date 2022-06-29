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Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı

Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı
Marmaris yangınında görev alan TOMA'lar uğurlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve 5 gün sonra kontrol altına alınan yangında görev alan değişik illerden gelen TOMA'lar, Muğla İl Emniyet Müdürünün teşekkür etmesi ile uğurlandı.

Yangına 21 TOMA ile Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa Emniyet Müdürlüğünden destek amaçlı gelen TOMA'lar, görevlerinin bitmesiyle birlikte görev yerlerine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu görev alan personellere teşekkür etti. Dilberoğlu konuşmasında, "Nerden baksanız 600'e yakın polis memurumuz görev yaptı. 21 tane TOMA görev aldı yangının şehre sıçramasına, şehre bir tehdit oluşturmasını önlemek için siper aldı. Allah hepsinden razı olsun. Emniyet teşkilatı halkımızın, milletimizin, vatanımızı sıkıntıya düştüğü her an her durumda tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi cansiperane görev başındayız. Vatandaşımızın, milletimizin hiçbir zaman sıkıntısı olmasın" dedi.

Aykut Kurt
 

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