Marmarisli aşçılar kazanları depremzedeler için kaynatıyor

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği'nden (GEMAD) 19 aşçı, 10 Şubat Cuma günü Marmaris Belediyesi'nin de desteğiyle deprem bölgesine hareket etti. Türkiye Aşçılar Federasyonu organizasyonuyla bölgeye giden aşçıların ilk durağı Hatay-İskenderun oldu. İlçede Kredi Yurtlar Kurumu bahçesine konuşlanan aşçılar burada depremden etkilenen bölge halkı için sıcak yemek çıkarmaya başladı. Mutfak malzemeleri ve erzaklarını da yanlarında götüren gönüllü aşçılar ardından Adıyaman'a geçti. GEMAD Başkanı Çetin Deniz her iki bölgede de günde ortalama 30 bin kişilik yemek hazırladıklarını belirterek “Burada yaşayan kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak için geldik. Pazar gününe kadar Adıyaman'da depremzede kardeşlerimiz için yemek yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren Marmaris Belediyesi ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Güldemet Kızıl

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