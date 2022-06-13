Marmarisli vatandaşlar yanan tepeye Türk Bayrağı dikti

Marmarisli vatandaşlar, geçtiğimiz yaz çıkan yangında zarar gören bölgelerden olan, Turunç yolu üzerindeki Dereözü Mahallesi tepesine 12 metrelik direğe dev Türk Bayrağı dikti. Yangında zarar gören ormanlara dikkat çekmek amacıyla Süleyman Bayri, Özgür Demirtaş, Muharrem Demir, Ramazan Demir, Ünat Demir, Cihangir Gülten, Öznur Gülten, İsmail Demir, Kadir Kaplan, İbrahim Beşik isimli Dereözlü vatandaşlar, araçlarını yol kenarına bırakarak omuzlarında çimento torbaları, damacana su ve 12 metrelik demir direği taşıdı. Bir kilometre yürüyen vatandaşlar 600 metre yükseklikteki tepeye ulaştı. Gönüllü vatandaşlar yaptıkları çalışmalardan sonra Türk Bayrağı'nı İstiklal Marşı söyleyerek göndere çekti.

Güldemet Kızıl

