Marmaris'te 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilerek açık denizde sürüklenen 39 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl

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