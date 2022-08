Marmaris açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 can salı içinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 2 Türk vatandaşı da yakalandı.

Bekir Tosun - Güldemet Kızıl