Marmaris'te 85 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından düzenli olarak yapılan konaklama tesisleri denetimlerinde kapı önünde bekleyen kendisine tura gidecek süsü veren minibüsü fark eden polisler, bu minibüse binen yabancı uyruklu şahısları kontrol edince belgelerinin ve kimliklerinin olmadığı tespit edilerek muhafaza altına alındı. İlk etapta tura gideceklerini belirten minibüs şoförü İ.Y.A isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Güldemet Kızıl



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