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Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor

Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor
Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çöplük mevkiine ilerliyor. Ekipler, yolun karşısındaki ağaçları ıslatıp tahkimat yaparak yangının ilerlememesi için uğraş veriyor.

Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Değirmenyanı mevkiinden Çöplük mevkiine doğru ilerlemeye başladı. Yangının etkisiyle dumanlar altında kalan çöplük mevkii dron ile havadan görüntülenirken, Marmaris'in yeşil ormanları adeta dumanların içinde kayboldu.

Yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele veren ekipler ise yolun karşısındaki ağaçları ıslatarak korumaya alırken, alevlerin geldiği yöndeki ağaçların bir kısmını ise devirerek tahkimat oluşturuyor. Ekipler, bu şekilde alevlerin önünü keserek yangının daha fazla ilerlemesini önlemek için uğraş veriyor.

Akın Küçükkurt - Ali Gözeten

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