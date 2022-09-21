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Marmaris'te alevlerle mücadele 7 saattir devam ediyor

Marmaris'te alevlerle mücadele 7 saattir devam ediyor
Marmaris'te alevlerle mücadele 7 saattir devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını 7 saattir devam ederken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Marmaris’te alevlerle mücadele 7 saattir devam ediyor - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 

Öğle saatlerinde başlayan ve 7 saattir devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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