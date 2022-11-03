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Marmaris'te apart sahibinin kiracılarını çıkarmak için suyu kestirdiği iddiası

Marmaris'te apart sahibinin kiracılarını çıkarmak için suyu kestirdiği iddiası
Marmaris'te apart sahibinin kiracılarını çıkarmak için suyu kestirdiği iddiası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir apartta 1+1 odalarda yaşayan kiracılar, apart sahibinin tadilat yapılacağını belirtip evlerin suyunu kestiğini iddia etti. Kiracılar, apart sahibinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Marmaris'te 45 odalı bir apartın sahibi, 3 ay önce 1+1 odalarında sözleşmeli olarak konaklayan kiracılarına "Tadilat sebebi ile odalarınızı tahliye edin" yazısı dağıtarak çıkmalarını istedi. Bazı kiracılar kendilerine ev bularak, bazıları da memleketlerine dönerek odalarından ayrıldı. Ancak kalan 25 odanın sakinleri, "Ev bulamıyoruz, çıkın demeleri yasal değil diyerek" duruma isyan etti. İddiaya göre, güneş enerjisi ve banyo giderlerinin sorunlu olduğu gerekçesiyle apartı yenileyeceğini belirten apart sahibi, verdiği süre dolunca odaların suyunu kesti. Çocukları okula giden ve mağdur olduklarını belirten kiracılar ise sorunun çözülmesini istiyor.

Güldemet Kızıl

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