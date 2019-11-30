Marmaris'te aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde hizmet veren ve aynı zamanda catering hizmeti de veren bir yemek şirketinden aralarında öğrenciler ile inşaat işçilerinin olduğu 40 kişi mide bulantısı, kusma şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan 22'si tedavileri yapılıp taburcu edilirken, 18'inin tedavilerinin ise halen acil serviste devam ettiği öğrenildi.

Bugünkü yemek menüsünde tavuk ve köfte bulunan gıda firmasının yaklaşık 200 kişilik yemek çıkardığı, bu yüzden zehirlenme vakalarının artış göstermesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Hastaneye gelerek hastalarla görüşen İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, zehirlenen kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavileri tamamlanan kişilerden bazıları şikayetçi olmak için karakola gitti. Aynı yemek firmasından 3 yıl önce de yemek tüketen bir grup vatandaşın da, zehirlendikleri kaydedildi.