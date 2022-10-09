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Marmaris'te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkış ve konaklama faaliyetlerini engellemelere yönelik uygulamalarda 66 düzensiz göçmen bir otelde kayıtsız şekilde konaklarken yakalandı.

Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapılan düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarda konaklama tesislerinin kontrollerini de sıkılaştırdı. Asayiş Büro ekipleri Armutalan Mahallesi'nde akşam saatinde yaptıkları tesis denetimlerinde bir otelde içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu, 66 düzensiz göçmeni kontrol etti.

Güldemet Kızıl
 

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