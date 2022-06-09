Marmaris'te, denizi tekneler kapladı

Muğla'nın turistik ilçelerinden Marmaris'te yaz sezonun açılması ile birlikte sıcak havalarında etkisi ile yerli ve yabancı turistler plajlara akın ederken, denizdeki teknelerin çokluğu ise vatandaşları şaşırtıyor. Denizi, kumu ve eşsiz doğası ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözde turizm kentlerinden olan Marmaris halk plajında denizde yüzen vatandaşlardan daha çok küçüklü büyüklü tekneler göze çarpıyor. Bu yıl turizm sezonun başlaması ile ilçede hareketlilik artarken, denizlerde de teknelerin ve yatların çokluğu dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sonrası yat ve teknelerin uğrak noktalarından birisi de Marmaris olduğu gözlemlenirken, sahildeki vatandaşlar denizlerdeki teknelerin yoğunluğunu ise fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Güldemet Kızıl