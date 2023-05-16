Marmaris'te eğlence mekanında kavga: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yat Limanı'nda gece saatlerinde bir eğlence mekanına girmek isteyen üç kişi, işletmenin güvenlik görevlisinin "Damsız almıyoruz" söyleminin üzerine üzerlerinde taşıdıkları kesici aletler ile önce güvenlik görevlisini, sonrada içeride eğlenen vatandaşlara saldırdı.

Çevredekilerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi görürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.

Güldemet Kızıl



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