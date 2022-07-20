Marmaris'te Emniyet TOMA'larından yangın önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yangın riski uyarısının yapılması ve hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4-6 derece artış göstereceği uyarısının ardından Muğla Valiliğince ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri havanın aşırı sıcak ve kuru olması sonrası ilçede konuşlu TOMA'lar kanalıyla oluşabilecek orman yangınlarının engellenmesi için Armutalan, Beldibi ve Otogar çevresinde ormanlık alanlara Toma marifetiyle sulama çalışmaları yapıldı. Ayrıca ormanlık alanların girişleri motorize şahin ve yunus ekiplerin tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Güldemet Kızıl