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Marmaris'te hayat normale döndü

Marmaris'te hayat normale döndü
Marmaris'te hayat normale döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 4 gün sonunda tamamen kontrol altına alındı. Alevlerin ve dumanların terk ettiği ilçede hayat yeniden normale dönerken, ilçede yaşayan vatandaşlar ve turistler sahilleri ve plajları doldurdu, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Marmaris’te hayat normale döndü - Tıkla İzle

21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını, 4 günlük çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 bin 500 hektar alan zarar görürken, can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmadı. 4 gün boyunca semalarında duman eksilmeyen ve kül kokusuna maruz kalan Marmaris'te de yangının kontrol altına alınmasıyla beraber hayat normale döndü.

Yangın sebebiyle yaşanan yoğun araç trafiği azalırken, ilçenin cadde ve sahil şeridinde kalabalık görülmeye başlandı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler sahilleri ve plajları doldurdu. Bazıları yüzmeyi tercih ederken bazıları da güneşlenerek vakit geçirdi.

“Marmaris, mavi ve yeşiliyle anılırdı ama yeşil gitti mavi kaldı”

Sahil şeridinde dükkan işleten Yusuf Ziya Aydoğdu, “Buraya tatil amacıyla gelen turistler yangın sebebiyle tedirgin oldu. Marmaris halkı da rahatsız oldu. Yangın kontrol altına alındı ama 4 gün ıstıraplı geçti. Gelen turistler yangını sosyal medya hesaplarında paylaştı, hoş bir şey olmadı tabii ki. Bu da turizmi etkiledi doğal olarak. Bazı turistler rezervasyonlarını iptal ettiler. Bu iptaller sebebiyle en az iki hafta etkileneceğiz gibi görünüyor. Yangın, turizme büyük darbe vurdu. Marmaris, mavi ve yeşiliyle anılırdı ama yeşil gitti mavi kaldı” dedi.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri
 

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