Marmaris'te kaçak yapılar yıkılıyor

Marmaris Belediyesi, ilçede imar kanununa aykırı yapılan yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Merkez mahallelerde İmar Kanununun 32. ve 42. maddesi gereğince mühürlenen ve Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen izinsiz ve ruhsatsız imalatların yıkımı Fen işleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri ilk olarak Beldibi Mahallesi, Gökbel mevkiinde eski mevcut tek katlı evin üzerine briket malzemeden yapılmış olan ruhsatsız kaçak katı yıktı. Armutalan Mahallesi Şehit Ahmet Benler Caddesi üzerinde onaylı ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak bina çekme mesafeleri içinde yapılan zemin kat dükkan büyütmeleri yıkılırken, yine Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi üzerinde bulunan onaylı ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak bina çekme mesafeleri içerisinde yapılan kaçak sundurmalar yıkıldı.

Güldemet Kızıl

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