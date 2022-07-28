İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Helikopterlerin ard arda sortileri ve uçakların müdahalesi ile alevlerin büyümesi önlendi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Sarıalan Kov mevkii, Marmaris Otogar mevkinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine intikal ettirilen hava araçları ard arda alevlere su bıraktı. Yoğun müdahale ile alevlerin büyümesi engellenirken, bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca kara ekipleri de yangın bölgesine ulaşırken müdahaleye başladı.

Güldemet Kızıl

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.