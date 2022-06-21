Marmaris'te orman yangını: Alevler gökyüzünü kızıla bürüdü

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgar nedeniyle büyüdü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

Takviye ekipler yola çıktı

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler gökyüzünü kızıla bürüdü

Akşam saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

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“Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz”

Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız” dedi.

Yangına 576 personel, 148 arazöz, 53 iş makinesi müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile devam ediliyor.

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tüm ekipler alevleri kontrol altına almak için uğraş verirken, yüksek kesimlerde esen şiddetli rüzgar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Geçen aylarda eğitimden geçen gönüllü itfaiyecilerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

“Muğla Valiliğinden yangın açıklaması”

Marmaris'teki yangın sonrası Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bekir Tosun - Aykut Kurt - Mehmet Ölmez- Güldemet Kızıl