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Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi
Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyor

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi - Tıkla İzle

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.

5 helikopter havalandı

Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.

İlçeden de takviye ekipler gönderildi

Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. 

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