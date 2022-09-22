Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı!

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saat 12.36'da çıkan orman yangınında 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterlerinin güvenli su alması için Marmaris Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri deniz trafiğini emniyete aldı.

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Bir işçi dumandan etkilendi

Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden işçilerden birisi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen orman işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güldemet Kızıl - Aykut Kurt



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