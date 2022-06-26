Marmaris'te soğutma çalışmaları sürüyor

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve Cuma günü akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alınan Marmaris yangınında yanan sahalarda soğutma çalışması aralıksız sürüyor. Yeşil örtüye yakın bölümlerde yangının tekrar patlamasına önlemek için orman işçileri tarafından sürekli olarak su sıkıyor.

Marmaris'e diğer illerden gelen orman yangın söndürme ve diğer yardımcı ekipler bölgeden ayrılırken, Muğla bölgesinde ve yakın çevrelerdeki ekipler yanan sahada kaldı. Ekipler yeşil örtünün bulunduğu alanlardaki yanan sahalarda gece gündüz soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Eren Ayhan - Aykut Kurt



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