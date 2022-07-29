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Marmaris'te yangın yıl dönümünde yine orman yangını

Marmaris'te yangın yıl dönümünde yine orman yangını
Marmaris'te yangın yıl dönümünde yine orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

Marmaris’te yangın yıl dönümünde yine orman yangını - Tıkla İzle

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi.

“Bazı binalar yangından etkilendi”

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

Orman yangını için uçak ve helikopterlerin su aldığı bölge deniz trafiğine kapatıldı

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

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