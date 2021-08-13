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Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü

Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü
Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü

Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böyle görüntülendi. Yemyeşil manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri etkileyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı. Savaştan çıkmışçasına mahzunlaşan Osmaniye köyünde yangın sonrası 30 ev küle dönerken, 13 evde maddi hasar oluştu. Yangından sonra oluşan acı tablo havadan görüntülendi.

Marmaris’te yangından geriye kalanlar - Foto Galeri
Marmaris’te yangından geriye kalanlar - Tıkla İzle

Muğla Marmaris'te yaklaşık 13 gün boyunca süren orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası tamamen kontrol altına alınmıştı. Orman yangınlarından geriye ise bıraktığı izler kaldı. Marmaris Osmaniye Mahallesi'ne yakın noktada meydana gelen orman yangınlarının yerleşim alanlarına sıçramasıyla 30 ev tamamen küle dönerken, 13 evde ise hasar oluştu. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara şu için konteyner ev dağıtımı yapılırken, yangında hasar alan evler ve geriye bıraktığı izler havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç - Güldemet Kızıl

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