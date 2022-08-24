Marmaris'teki feci kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı

Marmaris'te safari turundan dönen cipin Datça-Marmaris karayolunda devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Murtaza A. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası kapanan Datça-Marmaris Karayolunda Marmaris Adliyesinden Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcının talimatı sonrası kazada yaşamını yitiren Irak vatandaşları Marmaris Belediyesi Cenaze aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Güldemet Kızıl - Bekir Tosun