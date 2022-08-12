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Marmaris'teki makilik yangını kontrol altına alındı

Marmaris'teki makilik yangını kontrol altına alındı
Marmaris'teki makilik yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Marmaris'teki makilik yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, Söğüt Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine karadan ulaşımın sağlanamadığı bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen helikopterler ve uçaklar sortileri ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güldemet Kızıl
 

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