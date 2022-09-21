Marmaris'teki orman yangınında 10 saat geride kaldı

Bugün saat 12.36'da Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın ara ara şiddetini arttırması ile ilerleyen yangın Balan Dağı'nın sırtlarına ulaştı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını bizzat takip ediyor.
Güldemet Kızıl - Aykut Kurt
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.