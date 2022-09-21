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Marmaris'teki orman yangınında 10 saat geride kaldı

Marmaris'teki orman yangınında 10 saat geride kaldı
Marmaris'teki orman yangınında 10 saat geride kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında 10 saat geride kalırken, yangına karadan müdahaleler devam ediyor.

Marmaris’teki orman yangınında 10 saat geride kaldı - Tıkla İzle

Bugün saat 12.36'da Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın ara ara şiddetini arttırması ile ilerleyen yangın Balan Dağı'nın sırtlarına ulaştı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını bizzat takip ediyor.

Güldemet Kızıl - Aykut Kurt
 

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