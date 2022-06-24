Marmaris'teki yangın akıllara kundakçılara verilen cezaları getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangına ilişkin gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden şüpheli Sacit Ayhan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangınla mücadele devam ederken, geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarına ilişkin açılan davalar ve kundakçıların aldığı cezalar gündeme geldi.

Pendik'te orman yakan kundakçıya müebbet ve 25 yıl hapis

Terör örgütü PKK adına Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıkaran tutuklu sanık Yakup Akman, davayı 28 Nisan 2020 tarihinde karara bağlayan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yakup Akman'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca, sanığın terör örgütü PKK kapsamında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Akman hakkında verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezasını onamıştı.

Heybeliada yangınına 12 yıl hapis

Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde 61 bin 805 metrekare orman alanı yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanık Sedat Demir ise, “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

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