Marmaris'teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz



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