İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Marmaris'teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
Marmaris'teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Marmaris’teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. 

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz
 

İLGİLİ HABER
Marmaristeki orman yangınına 14 uçak ve 35 helikopter ile havadan müdahale ediliyor Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak ve 35 helikopter ile havadan müdahale ediliyor
İLGİLİ HABER
Marmaristeki yangında 1 kişi gözaltına alındı Marmaris'teki yangında 1 kişi gözaltına alındı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.