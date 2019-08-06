İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mars roketinin prototipi bu ay hazır olabilir

Mars roketinin prototipi bu ay hazır olabilir
Mars roketinin prototipi bu ay hazır olabilir

Marsa yolculuk için uzay gemisi hazırlama çalışmaları yapan SpaceX’in patronu Elon Musk, Mars’a gönderilmesi düşünülen Yıldız Gemisi ‘Starship’in iki ayrı modelinin bu ay sonundan önce hazır olabileceğini açıkladı.

Elon Musk, uzay yolculuğunu güncelleştirecek olan SpaceX Starship Mk1 ve Raptor 3'ün 24 Ağustos'ta ABD'nin Teksas eyaleti Boca Chica'da hemen hemen uçmaya hazır olacağını Twitter hesabından duyurdu.

SpaceX'in, biri Boca Chica'da diğeri de Florida Cocoa'da Starship inşa eden iki ekibi bulunuyor.

Elon Musk, 19 Temmuz'da attığı tweet'le Starship'in (yıldız gemisi) 2 veya 3 ay içinde hazır olacağını açıklamıştı. Starship'in Ağustos'un sonuna kadar hazır olması Firmanın programın çok daha önünde olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Starship'in hazır olmasının SpaceX'in onları bu ay sonuna kadar uzaya göndereceği anlamına gelmediği kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.