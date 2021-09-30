İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marsilya Galatasaray Maç Anlatımı

Marsilya Galatasaray Maç Anlatımı
Marsilya Galatasaray Maç Anlatımı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşıyor.

O. Marsilya 0:0 GALATASARAY

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.

45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51' Sağ kanattan savunmanın arkasına gönderilen topta Cengiz hareketlendi ve ceza sahasına girerken pasını kale önündeki Dieng'e aktardı. Dieng, Musleray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

54' Boey, Peres'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Sacha Boey

59' DİREKTEN DÖNDÜ! Sol kanattan Payet'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saliba kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.

61' Milik, Dieng'in yerine oyuna girdi.Dieng - Milik

65' Oyuna devam edemeyen Boey yerini Yedlin'e bıraktı.Sacha Boey - DeAndre Yedlin

68' Karşılaşmada oyun temposu neredeyse tamamen düşmüş durumda.
Oyuncu Değişikliği 

73' Halil yerini Diagne'ye bıraktı.Halil Dervisoglu - Mbaye Diagne

-------------------

İLK 11'LER

MARSİLYA: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz, Harit, Dieng, Payet

GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

İLGİLİ HABER
Sahaya atılan meşaleler Marsilya - Galatasaray maçını durdurdu Sahaya atılan meşaleler Marsilya - Galatasaray maçını durdurdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.