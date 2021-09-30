Marsilya Galatasaray Maç Anlatımı

O. Marsilya 0:0 GALATASARAY
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
8. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Taylan'ın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Van Aanholt'un gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.
45+8. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda Lopez gole izin vermedi.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
51' Sağ kanattan savunmanın arkasına gönderilen topta Cengiz hareketlendi ve ceza sahasına girerken pasını kale önündeki Dieng'e aktardı. Dieng, Musleray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
54' Boey, Peres'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Sacha Boey
59' DİREKTEN DÖNDÜ! Sol kanattan Payet'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saliba kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.
61' Milik, Dieng'in yerine oyuna girdi.Dieng - Milik
65' Oyuna devam edemeyen Boey yerini Yedlin'e bıraktı.Sacha Boey - DeAndre Yedlin
68' Karşılaşmada oyun temposu neredeyse tamamen düşmüş durumda.
Oyuncu Değişikliği
73' Halil yerini Diagne'ye bıraktı.Halil Dervisoglu - Mbaye Diagne
-------------------
İLK 11'LER
MARSİLYA: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz, Harit, Dieng, Payet
GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.