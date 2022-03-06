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Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Mart itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mart ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

Ali Nargüner

 

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