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Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Mart itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Öğrenciler, TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

Oğuzhan Halil Özbek

 

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