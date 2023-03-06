Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Öğrenciler, TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

Oğuzhan Halil Özbek

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