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Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı

Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı
Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamlarını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı. "Mart'ta enerjimize enerji kattık" açıklamalı yapılan paylaşımda Mart ayı verileri yer aldı. Veriler üretim ve kurulu güç başlıkları altında paylaşıldı. Üretim başlığı altında 'Yerli ve yenilenebilir'in oranı yüzde 52.0 olarak açıklandı. Doğalgaz yüzde 29,1, ithal kömür yüzde 19,4, yerli kömür yüzde 14,5 olarak üretim başlığı altında açıklandı. Toplam kurulu güç 79 bin 442 GHW olurken, aylık artış 27 bin 998 olarak belirtildi.

Mevlüt İşli

 

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