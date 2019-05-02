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Mart ayında en çok İran'dan ziyaretçi ağırladık

Mart ayında en çok İran'dan ziyaretçi ağırladık
Mart ayında en çok İran'dan ziyaretçi ağırladık

2019 yılının Mart ayında Türkiye’ye yapılan ziyaretçi sayıları incelenirken, toplamda 2 milyon 746 bin 159 kişinin Türkiye’yi ziyaret ettiği görüldü. Bu ziyaretçilerinde 240 bin 299 kişi ile en çok İran’dan ağırlandığı kaydedildi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Mart ayında yapılan gerçekleşen turizm istatistiklerini inceledi. Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Mart ayında Türkiye'ye yapılan ziyaretçi sayısı toplamda 2 milyon 746 bin 159 kişi olarak görüldü. Bu ziyaretçilerinde 240 bin 299 kişi ile en çok İran'dan olduğu kaydedildi. Türkiye'yi en çok ziyaret ikinci ülke ise 208 bin 237 kişi Bulgaristan olurken, üçüncü sıraya 191 bin 692 kişi ile Almanya'nın yerleştiği saptandı. Rusya ve Gürcistan ise bu listenin ilk beşinde yer alan diğer ülkeler olarak gözlendi. 2018 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında ise geçen yılda yine aynı şekilde en çok ziyaretçi gönderen ülkenin İran olduğu belirlendi. 

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018'in Mart ayında turizm ve ziyaretçi sayılarıyla alakalı 22 bin 777 haber yansıması tespit edilirken, 2019'un Mart'ında bu rakam 25 bin 64 olarak yansıma buldu. Bacasız sanayi medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer almayı başardı.  

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